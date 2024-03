Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bremen (ots) - Der Datenschutz ist für viele Unternehmen eine lästige Pflicht -doch wenn er vernachlässigt wird, kann es schnell ein böses Erwachen geben. Umkleine und mittelständische Unternehmen in Sachen Datenschutz, Datensicherheitund IT-Sicherheit zu unterstützen, bietet sich Dietmar Niehaus mit dem Institutfür Datenschutz und Datensicherheit als verlässlicher Partner an. Hier erfahrenSie, wie sich ein rechtskonformer Datenschutz ohne großen Aufwand umsetzenlässt.Für die meisten Unternehmen steht das Vertrauen ihrer Kunden an erster Stelle:Schließlich ist dieses nicht nur die Grundlage ihres Geschäfts, sondernermöglicht auch ihren langfristigen Erfolg. Wenn es um Datenschutz undDatensicherheit geht, lässt sich allerdings häufig ein mangelndes Bewusstseinfeststellen. Kein Wunder, denn Datenschutz kostet Geld, bindet Ressourcen undist zudem noch überaus komplex. Kommt es dann aber aufgrund von technischenFehlern oder menschlichem Versagen zu einer Datenpanne, ist die Aufregung groß."In vielen Unternehmen scheint die simple Tatsache nicht bekannt zu sein, dassdie Diebe heute nicht mehr durch die Haustür, sondern über die Webseitehereinkommen", sagt Dietmar Niehaus, Geschäftsführer der IDD GmbH. "Dabei kannsich jeder leicht vorstellen, was ein Verlust von Kundendaten für das Imageeines Unternehmens bedeutet. Den Unternehmen ist zudem nicht klar, dass einmangelnder Datenschutz häufig zu Anzeigen führt, die von der Konkurrenz odereinem ehemaligen Angestellten ausgelöst werden. Wenn die Aufsichtsbehörde dannauf gravierende Fehler stößt, wird es richtig teuer.""Datenschutz ist eine sinnvolle Angelegenheit und mit dem richtigen Partner ander Seite lässt sich der Aufwand durchaus minimieren. Sicherheit undRechtskonformität können eben auch einfach und effizient umgesetzt werden", fügtder Datenschutzexperte hinzu. Dietmar Niehaus blickt auf mehr als 17 Jahreberuflicher Tätigkeit im Datenschutz zurück. Mit dem Institut für Datenschutzund Datensicherheit bildet er seit 2011 Datenschutzbeauftragte aus undsensibilisiert Mitarbeiter für den Datenschutz. Gleichzeitig unterstützt die IDDGmbH ihre Kunden als externer Datenschutzbeauftragter in allen Fragen um denDatenschutz. Mehr als 70 kleine und mittelständische Unternehmen, Vereine undVerbände profitieren bereits von den praxiserprobten Lösungen der zertifiziertenDatenschutzexperten.Wenig Arbeit, viel Effekt: Die IDD GmbH nimmt ihren Kunden alle Sorgen umDatenschutz, Datensicherheit und IT-Sicherheit ab"Datenschutz soll nicht behindern, sondern Vorteile bringen: Aus diesem Grundist es wichtig, schlanke Lösungen zu entwickeln, die sich auf das Wesentliche