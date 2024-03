Bielefeld (ots) - Diamant Software GmbH, der Spezialist für Rechnungswesen- und

Controlling-Software, ist von Great Place to Work® als einer von "Deutschlands

Beste Arbeitgeber 2024" ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung zeugt von dem

außergewöhnlichen Engagement des Unternehmens, eine Kultur der Wertschätzung,

des Vertrauens und der Zusammenarbeit zu pflegen, die weit über das Gewöhnliche

hinausgeht.



Mitarbeitende: Diamant Software ist ein "Great Place to Work®"





Anfang 2024 haben die Mitarbeitenden von Diamant Software das Unternehmen erneutals einen "Great Place to Work" bestätigt. Grundlage hierfür war eine anonymeUmfrage unter den rund 300 Mitarbeitenden, in der sie ihre Arbeitsumgebung alsüberaus respektvoll, fair und von einem starken Teamgeist geprägt beschrieben.93% der Mitarbeitenden des Unternehmens bestätigen, dass sie einen sehr gutenArbeitsplatz bei Diamant Software haben. Geschäftsführer Jan Semmerling bringtes auf den Punkt: "Wir glauben fest daran, dass der Erfolg unseres Unternehmensdirekt mit der Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden verknüpft ist. DieseAuszeichnung bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und motiviert uns,die Arbeitswelt bei Diamant Software kontinuierlich zu verbessern". Erunterstreicht auch, wie entscheidend die starke Kundenorientierung für denlangfristigen Erfolg des Unternehmens sind.Von "Great Place to Work" zu "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2024"Mit den herausragenden Rückmeldungen aus der Belegschaft entschloss sich derBielefelder Softwarehersteller Ende 2023 zum ersten Mal an dem Wettbewerb"Deutschlands Beste Arbeitgeber 2024" teilzunehmen. Dazu gehört auch dieumfassende Prüfung eines Culture Audit durch das Great Place to Work® Institut.Das Unternehmen konnte den GPTW Trust Index von 2022 auf 2023 nochmal um 6% aufeine Zustimmungsquote von 84% steigern. "Diese sehr guten Ergebnisse haben unsbestärkt gleich in drei Kategorien in den Wettbewerb zu gehen", erörtertPersonalleitung Ramona Werner. In allen drei Kategorien schaffte es DiamantSoftware unter die Top-10. Bei dem Wettbewerb "Beste Arbeitgeber NRW" erreichtedas Unternehmen den vierten Platz, und im Ranking "Deutschlands beste ITKUnternehmen" belegte der Softwarehersteller Platz fünf. Zudem erzielte DiamantSoftware im Wettbewerb "Beste Arbeitgeber Deutschlands", der als Höhepunkt gilt,den neunten Rang. Andreas Schubert, Geschäftsführer bei Great Place to Work®Deutschland, hebt die Bedeutung der Auszeichnung anlässlich der Preisverleihung