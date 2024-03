Münster (ots) - Die viadee IT-Unternehmensberatung AG mit Sitz in Münster ist im

Great Place to Work® Wettbewerb in der Kategorie Unternehmen mit 101 bis 250

Mitarbeitenden als sechstbester Arbeitgeber in ganz Deutschland ausgezeichnet

worden. Insgesamt 1.200 Organisationen haben am diesjährigen Wettbewerb

teilgenommen. Das internationale Forschungs- und Beratungsnetzwerk Great Place

to Work® prämiert Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden besonders attraktive und

förderliche Arbeitsbedingungen bieten.



Zum wiederholten Mal darf sich die viadee AG auch in diesem Jahr als einer der

besten Arbeitgeber Deutschlands bezeichnen. In der Kategorie "Unternehmen mit

101 bis 250 Mitarbeitenden" erreichte die Münsteraner IT-Unternehmensberatung

den sechsten Platz und konnte damit knapp 1.200 Mitbewerber hinter sich lassen.

Bereits vor wenigen Wochen durfte sich das viadee-Team über Top-Platzierungen

bei den Branchen- und Regional-Kategorien des Great Place to Work® Wettbewerbs

freuen: Die viadee AG erzielte Platz 3 bei "Beste Arbeitgeber in NRW", Platz 2

bei "Beste Arbeitgeber im Münsterland" sowie Platz 3 beim Branchenaward der

ITK-Unternehmen.







Der Great Place to Work®-Award wird auf Basis einer anonymenMitarbeiter:innen-Befragung verliehen und spiegelt daher in besonderem Maße dieZufriedenheit der Mitarbeitenden einer Organisation wider. Insgesamt 92 Prozentder insgesamt 220 viadee Mitarbeitenden haben an der Umfrage teilgenommen unddabei in den Fokusbereichen Teamgeist, Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness undStolz eine exzellente Bewertung abgegeben. Insgesamt 1.200 Organisation mit rund320.000 Teilnehmenden haben am diesjährigen Great Place to Work®-Wettbewerbteilgenommen.Herausragende Unternehmenskultur mit exzellentem TeamgeistDie viadee AG arbeitet seit ihrer Gründung im Jahr 1994 konsequent nach denGrundsätzen des fairen und menschlichen Umgangs mit Kunden, Mitarbeitenden undLieferanten. Die Unternehmenskultur ist geprägt von Werten, die von allen imUnternehmen mitgetragen und gelebt werden. Diese gelebte Werte-Orientierungzeigt sich auch in den Umfrage-Ergebnissen des Wettbewerbs: Insgesamt geben dieviadee Mitarbeitenden an, sehr gerne zur Arbeit zu gehen und 96 Prozent bewertenihren Arbeitsplatz als sehr gut. Weitere 96 Prozent bescheinigen ihremUnternehmen, dass ein ganz besonderer Teamgeist herrsche. Ein Mitarbeiter-Zitatbelegt: "Wir stehen auch jede schwierige Situation miteinander durch. Wenn einernicht kann, springen andere ein. Wenn einer Hilfe braucht, ist das kein Zeichen