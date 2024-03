Gießen (ots) - Mit Platz 1 von über 900 Unternehmen steht der pharmazeutische

Hersteller aus Gießen erneut auf dem Siegerpodest. Gestern Abend wurde der

erfolgreiche Mittelständler erneut von dem Institut "Great Place to Work" in

Köln als ausgezeichneter Arbeitgeber bestätigt.



Seit mehr als 10 Jahren stellt sich das Unternehmen regelmäßig dem nationalen

und internationalen Wettbewerb der besten Arbeitgeber. Mit Erfolg: Fünfmal

belegte Pascoe den ersten Platz als bester Arbeitgeber in Deutschland und im

Jahr 2020 sogar auf Platz 1 auf europäischer Ebene.







begeisternde Bilanz: "Der Ideenreichtum und die kollektive Intelligenz unserer

Mitarbeiter sind der Garant unseres Erfolges. Meine wichtigsten Führungsaufgaben

sind, die Zusammenarbeit zu organisieren, für Transparenz zu sorgen und Liebe in

das Unternehmen zu bringen. Wenn jeder den Sinn in seiner täglichen Arbeit

sieht, ist das gelungen."



Nachhaltig, flexibel, agil und auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern lautet das

Erfolgsrezept des Unternehmens Pascoe mit seiner über 125-jährigen Geschichte.



Jürgen F. Pascoe Geschäftsführer: "Ich bin stolz darauf, dass unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns, seit mehr als einem Jahrzehnt immer wieder

zu einem der besten Arbeitgeber Deutschlands gewählt haben. Unser

Strategieprozess, der alle einlädt mitzugestalten, um gemeinsam die besten

Lösungen zur Erreichung unserer Ziele zu finden, hat sich bewährt. Gerade in

herausfordernden Zeiten, die von großen Veränderungen geprägt sind, ist dieser

Prozess ein Anker, der uns Orientierung gibt und uns motiviert, unser

Unternehmen und unsere Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln".



Erst kürzlich wurde das Unternehmen in seiner Größenordnung auf Platz 1 als

bester Arbeitgeber in der Sparte Industrie & Forschung von dem Institut "Great

Place to Work" ausgezeichnet.



Pressekontakt:



Pascoe pharmazuetische Präparate GmbH

Stefanie Wagner-Chorliafakis

Unternehmenskommunikation

Schiffenberger Weg 55

35394 Gießen

Email: mailto:stefanie.wagner-chorliafakis@pascoe.de

Tel.: +49 641 7960 - 330



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12261/5741895

OTS: Pascoe Naturmedizin



Annette D. Pascoe, Geschäftsführerin von Pascoe Naturmedizin, zieht einebegeisternde Bilanz: "Der Ideenreichtum und die kollektive Intelligenz unsererMitarbeiter sind der Garant unseres Erfolges. Meine wichtigsten Führungsaufgabensind, die Zusammenarbeit zu organisieren, für Transparenz zu sorgen und Liebe indas Unternehmen zu bringen. Wenn jeder den Sinn in seiner täglichen Arbeitsieht, ist das gelungen."Nachhaltig, flexibel, agil und auf Augenhöhe mit den Mitarbeitern lautet dasErfolgsrezept des Unternehmens Pascoe mit seiner über 125-jährigen Geschichte.Jürgen F. Pascoe Geschäftsführer: "Ich bin stolz darauf, dass unsereMitarbeiterinnen und Mitarbeiter uns, seit mehr als einem Jahrzehnt immer wiederzu einem der besten Arbeitgeber Deutschlands gewählt haben. UnserStrategieprozess, der alle einlädt mitzugestalten, um gemeinsam die bestenLösungen zur Erreichung unserer Ziele zu finden, hat sich bewährt. Gerade inherausfordernden Zeiten, die von großen Veränderungen geprägt sind, ist dieserProzess ein Anker, der uns Orientierung gibt und uns motiviert, unserUnternehmen und unsere Produkte kontinuierlich weiterzuentwickeln".Erst kürzlich wurde das Unternehmen in seiner Größenordnung auf Platz 1 alsbester Arbeitgeber in der Sparte Industrie & Forschung von dem Institut "GreatPlace to Work" ausgezeichnet.Pressekontakt:Pascoe pharmazuetische Präparate GmbHStefanie Wagner-ChorliafakisUnternehmenskommunikationSchiffenberger Weg 5535394 GießenEmail: mailto:stefanie.wagner-chorliafakis@pascoe.deTel.: +49 641 7960 - 330Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/12261/5741895OTS: Pascoe Naturmedizin