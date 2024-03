Steinmeier spricht mit arabischen Botschaftern über Lage in Nahost Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Botschafter der arabischen Staaten in Berlin zu einem Gespräch über die Lage im Nahen Osten empfangen. Dabei warb er am Freitag nach Angaben einer Sprecherin dafür, gemeinsam das Ziel einer …