Ein entscheidender Treiber am Anleihemarkt sind die zahlreichen Zinsentscheidungen aus der zu Ende gehenden Woche. Unter dem Strich hat sich dabei die Perspektive fallender Leitzinsen bestätigt, mit der Schweiz hat sogar die erste wichtigere Zentralbank ihre Geldpolitik bereits gelockert. Viele große Notenbanken sind allerdings noch vorsichtig, weil sie sich in der Nachhaltigkeit des Inflationsrückgangs noch nicht sicher sind.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutsche Bundesanleihen haben am Freitag an ihre Kursgewinne der laufenden Woche angeknüpft. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,59 Prozent auf 133,05 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,32 Prozent. Auch in anderen Euroländern gingen die Renditen zurück.

Konjunkturdaten aus Deutschland fielen am Morgen besser als erwartet aus. Das Ifo-Geschäftsklima hellte sich im März deutlich auf und stieg auf den höchsten Stand seit dem vergangenen Sommer. "Die deutsche Wirtschaft sieht einen Silberstreif am Horizont", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Bankenökonomen äußerte sich zurückhaltend. "Zarte Frühlingsgefühle in der deutschen Konjunktur", sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Trotzdem blieb auch im März die Unternehmensstimmung in Deutschland gedrückt." Er verwies auf die deprimierten Erwartungen. Die Gründe lägen unter anderem am wahrgenommenen wirtschaftspolitischen Stillstand in Deutschland./jsl/nas

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 133,1EUR auf Eurex (22. März 2024, 16:55 Uhr) gehandelt.