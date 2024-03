Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der sogenannte Resilienzbonus zur Stärkung der heimischen Solarindustrie im Preiskampf mit China wird wohl doch nicht kommen.Aus Verhandlungskreisen heißt es, das sei "ausverhandelt", meldeten das ARD-Hauptstadtstudio und der MDR am Freitag. Ein Resilienzbonus sollte Endkunden angeboten werden, die sich für Photovoltaik-Komponenten aus Europa entscheiden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte sich dafür eingesetzt. Die FDP hatte einen solchen Bonus allerdings bis zuletzt abgelehnt.Der wirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Reinhard Houben, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio: "Der Resilienzbonus wird nicht kommen. Es ist auch aus unserer Sicht wichtig: Wenn wir staatliche Mittel geben, dann sollte es eher in Forschung und Technologieentwicklung gehen." Nach Informationen von ARD und MDR werde es aber weiterhin Unterstützung für Ansiedlungen in Ostdeutschland geben.