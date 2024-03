INNSBRUCK, Austria, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- AV-Comparatives, eine unabhängige Organisation, die umfassende Tests und Audits von Cybersecurity-Solutions durchführt, feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Gegründet im Jahr 2004, ist AV-Comparatives seit über zwei Jahrzehnten in der Cybersecurity tätig und bietet wertvolle Einblicke in die Wirksamkeit verschiedener Security-Lösungen.

Die Geschichte von AV-Comparatives begann 1993, als der PC von Andreas Clementi von einem Computervirus befallen wurde. Dadurch wurde sein Interesse an Malware und Antivirus-Software geweckt, so dass er intensive Untersuchungen durchführte und schließlich begann, die Ergebnisse seiner Tests unter http://www.av-comparatives.org zu veröffentlichen. Zusammen mit Peter Stelzhammer begann AV-Comparatives im Jahr 2004 mit der regelmäßigen Veröffentlichung der Ergebnisse. Dies ist auch ein Dankeschön an alle Teammitglieder von AV-Comparatives, denn diese Reise ist nur mit dem hervorragenden Team von IT-Security-Experten von AV-Comparatives möglich.

Im Laufe der Jahre hat AV-Comparatives eine auffallende Entwicklung und Erweiterung erfahren und eine breite Palette von Tests eingeführt, die darauf abzielen, die Fähigkeiten von Antivirus- und Cybersecurity-Software beim Schutz gegen diverse Threats, Malware, Viren, Phishing-Angriffen und anderen Online-Bedrohungen auf verschiedenen Plattformen und Betriebssystemen zu bewerten. Offensive Sicherheitstests bewerten EPP-, EDR- und XDR-Produkte.

Die Zertifizierungen helfen Nutzern, Unternehmen und Sicherheitsexperten, fundierte Entscheidungen bei der Auswahl von Antivirus- und Security-Software für ihre Geräte und Netzwerke zu treffen.

AV-Comparatives hat seinen Hauptsitz in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck, einer wunderschönen und historischen Stadt mit spektakulärem Blick auf die Berge. Die Organisation ist nach ISO 9001 zertifiziert und erfüllt alle Anforderungen des EICAR-Standards. AV-Comparatives und seine Testmethoden wurden in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Constantinus Award für Informatik, dem österreichischen eAward und dem Cluster Award für die beste IT-Innovation des Jahres.

Als Institut, wird AV-Comparatives von zahlreichen akademischen und öffentlichen Einrichtungen unterstützt, darunter das Land Tirol, der Staat Österreich, die Europäische Union und verschiedene Universitäten.

AV-Comparatives bleibt seiner Mission treu, eine sicherere digitale Welt durch rigorose Tests, aufschlussreiche Analysen und ein unerschütterliches Engagement für hervorragende Leistungen zu fördern. Durch die Wahl von AV-Comparatives für ihre Sicherheitstests können Entwickler von Security-Software und ihre Kunden wertvolle Einblicke in die Wirksamkeit ihrer Security-Lösungen gewinnen, um den Schutz ihrer digitalen Werte zu gewährleisten und aufkommenden Bedrohungen einen Schritt voraus zu sein.

