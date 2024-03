Verdi will Tarifschlichtung für Luftsicherheitspersonal Im Tarifkonflikt des Luftsicherheitspersonals strebt Verdi nach sechs ergebnislosen Verhandlungsrunden eine Schlichtung an. Dies sei der letzte Ausweg, eine Lösung zu finden, teilte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Wolfgang Pieper, am …