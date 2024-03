CHI?IN?U, Moldawien, 22. März 2024 (ots/PRNewswire) - Die moldawische

Weinbranche ist nach ihrem begeisterten Empfang auf der ProWein an einem

kritischen Punkt angelangt. Nach der erfolgreichen Präsentation von zwei Weinen,

die mithilfe von künstlicher Intelligenz

(https://www.youtube.com/watch?v=uCDUwK3Nv7A) produziert wurden, planen die

wichtigsten Akteure in den kommenden Jahren eine weitere Zusammenarbeit mit den

aufstrebenden Technologie- und Designsektoren des Landes und wollen Innovationen

zur Stärkung ihrer globalen Wettbewerbsfähigkeit nutzen.



Nach Angaben von Wine of Moldova (https://wineofmoldova.com/en) handelt es sich

bei diesem wegweisenden KI-Projekt um eine strategische Partnerschaft mehrerer

Institutionen: das Nationale Amt für Rebe und Wein, das Technologiezentrum für

kreative Medien, Mediacor, und die Technische Universität Moldau. Ihr Ziel war

es, einen globalen Präzedenzfall für die Zusammenführung von künstlicher

Intelligenz und menschlichem Fachwissen zu schaffen und die Weiterentwicklung

durch den Einsatz neuer Technologien zu erleichtern. 500 Mio. US-Dollar sind für

die Erweiterung der Weinanbauflächen, technologische Innovationen und

Produktionskapazitäten vorgesehen.







größere Jahrgangsschwankungen und höhere Temperaturen und erfordert innovative

Lösungen. Dieses Projekt verschafft den Weinerzeugern Zugang zur wachsenden

KI-Expertise der Nation, die zu einem Gamechanger werden kann."



Auf der diesjährigen ProWein wurden einem internationalen Fachpublikum ein

(weißer) Verschnitt aus Feteasca Alba, Feteasca Regala und Viorica sowie ein

(roter) Feteasca Neagra vorgestellt, die mithilfe von künstlicher Intelligenz

kreiert wurden.



"51 Erzeuger kamen während der Messe mit Besuchern aus der ganzen Welt ins

Gespräch und stellten ihnen die lokalen Rebsorten, die einzigartigen Terroirs

und das Fachwissen über Weinmischungen vor", berichtet Stefan Iamandi, Direktor

des Nationalen Amtes für Rebe und Wein.



Heute ist die Weinbranche ein wichtiger Sektor der moldauischen Wirtschaft, der

rund 3 % des BIP und 8 % der Gesamtexporte erwirtschaftet und den

Lebensunterhalt von über 50.000 Familien in ländlichen Gebieten sichert.

Premiumweine werden in 72 verschiedene Länder exportiert - 55 % der

Gesamtexporte des Landes gehen dabei in die EU.



"In Moldawien wächst die Zahl kleiner neuer Weingüter von jungen Winzern,

während die größeren Weingüter in Weinberge und Kellerausrüstung investieren, um

mehr Premiumweine zu produzieren", erläutert Diana Lazar, Projektleiterin von AI

Wine.



Wie jedes andere weinproduzierende Land steht auch die Republik Moldau vor einer

Reihe von Herausforderungen. Die Akteure sind jedoch gut positioniert, um diese

Schwierigkeiten zu bewältigen und die Vorteile der Zukunftstechnologien voll

auszuschöpfen. Eine neue Ära der Zusammenarbeit zwischen Winzern und digitalen

Innovatoren hat begonnen, und Moldawien liefert wertvolle Erkenntnisse für den

weltweiten Weinsektor.



Video - https://www.youtube.com/watch?v=uCDUwK3Nv7A



View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/wine-of-moldova-

gewahrt-blick-in-die-zukunft-mit-revolutionarem-ki-tool-302097461.html



Pressekontakt:



Parascovia Ignat,

info@wineofmoldova.com,

+373 22 105 560



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169428/5742025

OTS: Wine of Moldova



