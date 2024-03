Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft (ZIA) hofft auf eine Belebung des Wohnungsbaus durch das am Freitag vom Bundesrat beschlossene Wachstumschancengesetz.





"Dieses Wachstumschancengesetz ist auch ein Wohnungschancengesetz. Wir freuen uns sehr, dass die Länder sich am Ende durchgerungen haben, grünes Licht zu geben", sagte ZIA-Hauptgeschäftsführerin Aygül Özkan, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Wir als ZIA haben sehr für die steuerlichen Erleichterungen, die die Immobilienwirtschaft so dringend braucht, gekämpft", so Özkan weiter. "Alles, was den Wohnungsbau jetzt nach vorne bringt, zählt."