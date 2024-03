Osnabrück (ots) - Der Sozialverband VdK fordert ein Verbot von sogenanntenMinijobs: "Dass man bis zu einem Verdienst von 538 Euro keine Sozialabgabenzahlen muss, finde ich schlecht", sagte Präsidentin Verena Bentele der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (NOZ). Die fehlenden Sozialabgaben seien eine Subventionfür den Niedriglohnsektor, weil sie geringe Löhne erträglicher machten. Auflange Sicht führten Minijobs aber nicht selten in die Altersarmut. "Weil mandavon viel zu geringe Rentenansprüche erwirbt, ist der Schock im Alter danngroß", so Bentele. Der Staat müsse deshalb "seiner Verpflichtung nachkommen undMinijobs untersagen", fordert die VdK-Präsidentin.Laut Zahlen der Bundesagentur für Arbeit waren zum Jahreswechsel 7,6 MillionenMenschen in Deutschland in Minijobs angestellt. "Viele Menschen verdienen sowenig, dass sie Bürgergeld beantragen müssen, obwohl sie arbeiten. Das darf derStaat nicht einfach so hinnehmen und muss darauf hinwirken, dass man von Löhnenleben kann" so Bentele.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58964/5742040OTS: Neue Osnabrücker Zeitung