Merz will in Entscheidung über K-Frage auch Landeschefs einbinden Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz will in die Entscheidung über die nächste Kanzlerkandidatur der Union die engere Parteiführung einbinden. "Dazu zählen auch die Landesvorsitzenden", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). "Am Ende …