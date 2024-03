ROUNDUP Regierungsgespräche in Bulgarien am Ende - Neuwahl droht Die in Bulgarien mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragte bisherige Vize-Ministerpräsidentin Maria Gabriel hat die Gespräche über ein neues Kabinett abgebrochen. "Nein zu den ständigen neuen Bedingungen", sagte die 44-jährige frühere …