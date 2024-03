ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu hohen Rabatten für Verbrenner:

"Der von Tesla angefachte und von chinesischen Herstellern beförderte Preiskampf, der Wegfall der staatlichen Förderung und die große Skepsis unter den Verbrauchern haben den Markt in kurzer Zeit in die Knie gezwungen. Deshalb die hybride Strategie: erst mal weiter mit Verbrennern, bis der Markt für die Elektroautos tatsächlich vorhanden ist. Diese Strategie geht mit einem hohen ökonomischen Risiko einher. Es ist nicht gesagt, dass jeder deutsche Hersteller am Ende überleben wird. Vieles wird sich daran entscheiden, wie die Politik reagiert. Lässt sie sich beeindrucken vom neuen Kurs der Hersteller oder setzt sie - diesmal richtig - auf Elektromobilität und schafft die Voraussetzung für eine breite Nutzung der umweltfreundlicheren Technologie?"/yyzz/DP/nas