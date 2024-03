HEIDE (dpa-AFX) - Mit prominenten Gästen soll am Montag bei Heide in Schleswig-Holstein der offizielle Baustart für eine Batteriefabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt erfolgen. Dazu werden neben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Northvolt-Chef Peter Carlsson Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erwartet. Das Unternehmen will in dem Werk im Kreis Dithmarschen ab 2029 bis zu eine Million Batteriezellen für Elektroautos im Jahr bauen.

Das Investitionsvolumen beläuft sich nach Northvolt-Angaben auf 4,5 Milliarden Euro. Es sollen 3000 direkte Arbeitsplätze entstehen. Die Produktion soll 2026 starten. Bund und Land fördern das Projekt mit rund 700 Millionen Euro. Hinzu kommen mögliche Garantien über weitere 202 Millionen Euro. Von den Fördermitteln entfallen etwa 564 Millionen auf den Bund und bis zu 137 Millionen Euro auf Schleswig-Holstein./akl/DP/nas