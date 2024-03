WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine prominente Kritikerin von Ex-Präsident Donald Trump schließt einen Austritt aus der republikanischen Partei nicht öffentlich aus. "Ich steuere durch einige sehr interessante politische Zeiten. Belassen wir es einfach dabei", sagte die Senatorin Lisa Murkowski auf die Frage eines CNN-Journalisten, ob sie sich vorstellen könne, parteiunabhängige Politikerin zu werden. "Ich bedaure, dass unsere Partei anscheinend zu einer Partei von Donald Trump wird", sagte die 66 Jahre alte Senatorin aus dem US-Bundesstaat Alaska. Sie könne sich auf keinen Fall hinter Trump stellen.

Trump will bei der Präsidentenwahl im November für die Republikaner ins Rennen gehen. Die Kandidatur hat er sicher, offiziell gekürt wird der Präsidentschaftskandidat aber erst im Sommer. Murkowski gilt als eher moderat. Sie gehörte zu sieben Republikanern, die nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 im Senat für eine Amtsenthebung Trumps gestimmt hatten. Was damals passiert sei, könne man nicht verteidigen, betonte Murkowski nun erneut.