Devisen Euro legt zum US-Dollar leicht zu Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0820 US-Dollar. Das war etwas mehr als der jüngst markierte dreiwöchige Tiefstand. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte …