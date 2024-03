Berlin (ots) -



- Die Nachfrage nach Wohnimmobilien steigt im Q1/2024 um 4,8 Prozent.

- Berlin (+21 Prozent) und Hamburg (+19 Prozent) zeigen eine zweistellige

Wachstumsrate der Kaufinteressenten.

- Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen im Bestand ist zurück auf dem

Vor-Corona-Niveau.



Der Anstieg der Kreditzinsen hat in den zurückliegenden zwei Jahren zu einer

Abkühlung des Markts geführt. Aufgrund stabilerer bis leicht sinkender Renditen

auf Bundesanleihen und rückgängiger Inflationsrate sind seit Jahresbeginn die

Baufinanzierungszinsen auf unter 4 Prozent gesunken. Seitdem bewegen sie sich

seitwärts. Eine aktuelle Auswertung von McMakler von Kaufinteressenten pro

Objekt zeigt, dass die Nachfrage nach Kaufimmobilien das zweite Quartal in Folge

gestiegen ist. Die Auswertung wurde durchgeführt von McMakler Research, der

Plattform für Immobilienmarktanalysen von McMakler, für die unternehmenseigene

Transaktionsdaten berücksichtigt wurden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Wenngleich sich die Baufinanzierungszinsen nach wie vor auf einemvergleichsweise hohen Niveau befinden, haben die Stabilisierung und die leichteSenkung bereits zu einer merklichen Belebung des Marktes geführt.Kaufinteressenten schöpfen wieder Vertrauen. Trotz anhaltender Zurückhaltung imMarkt sind wir mit Blick auf den seit dem vierten Quartal 2023 anhaltenden Trendsteigender Nachfrage zunehmend optimistisch für den Rest des Jahres" , sagtFelix Jahn, Gründer und Geschäftsführer von McMakler.Nach zwei Jahren zurückhaltender Nachfrage nach Wohnimmobilien kehren dieKaufinteressenten insbesondere in den A-Städten wieder zurück. So verzeichnetenBerlin (+21 Prozent) und Hamburg (+19 Prozent) eine zweistellige Wachstumsrateder Kaufinteressierten. Dieser Trend ist längst nicht nur in den A-Städten zubeobachten. Deutschlandweit ist die Nachfrage pro Objekt das zweite Quartal inFolge gestiegen - im vierten Quartal um 4,5 und im ersten Quartal 2024 umweitere 4,8 Prozent. Insbesondere die Preisklassen mit einem Kaufpreis von biszu 250.000 Euro sowie 750.000 Euro bis 1.000.000 Euro verzeichneten den größtenAnstieg der Nachfrage zum Vorquartal, mit einem Plus von 7,9 Prozent und 8,1Prozent.Nach dem stärksten Preisrückgang der vergangenen Jahrzehnte haben sich diePreise für Wohnimmobilien weiter stabilisiert. Nach einem Wachstum von 0,5Prozent im vierten Quartal 2023 gegenüber dem Vorquartal, sind die Preise imersten Quartal dieses Jahres stabil geblieben - und in Städten wie Frankfurt amMain (+1,1 Prozent), München (+1,1 Prozent) und Berlin (+0,3 Prozent) sogarweiter gewachsen."Der Kaufmarkt gewinnt aktuell aufgrund der angespannten Lage am Mietmarktwieder deutlich an Attraktivität. Wir beobachten in den Metropolen, dass die