Wien (APA-ots) - Sonja Berger (43) ist die neue Geschäftsführerin der Volksbank Akademie. In ihrer Funktion folgt sie Barbara Czak-Pobeheim, die Anfang des Jahres die Rolle der kaufmännischen Geschäftsführerin der FH Technikum Wien übernommen hat. Berger verfügt über langjährige Erfahrung im Bildungsmanagement sowie im Aus- und Weiterbildungsbereich. Zuletzt war sie neun Jahre lang in unterschiedlichen Funktionen an der IMC Fachhochschule Krems tätig. Als ehemalige Leiterin des International Language Centers, Lehrende in internationalen Studiengängen im Department of Business sowie interimistische Studiengangsleitung bringt sie Erfahrungen im Bildungsmanagement, in der Konzeptionierung sowie im Design von Schulungsformaten und der Umsetzung von Digitalisierungsinitiativen mit.