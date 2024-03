Seite 2 ► Seite 1 von 2

Norderstedt (ots) - Die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen steigt weiter -besonders in den heutigen Zeiten von globalen Unsicherheiten. Die Voltpol GmbHhat sich als professioneller Anbieter für qualitative PV-Anlagen etabliert undist somit die beste Anlaufstelle für alles rund um das Thema Photovoltaik. DieGeschäftsführer Lukas Linthout und Konstantin Tuludis sind deswegen auf derSuche nach qualifizierten Fachkräften, die ihr Team unterstützen und ihreExpertise stetig ausbauen wollen. Welche Stellen zu besetzen sind, welcheChancen neue Mitarbeiter erwarten können und welche Werte die Voltpol GmbHausmacht, erfahren Sie hier.Die Energiekosten in Deutschland sind in den letzten Jahren regelrechtexplodiert - daher ist es nicht verwunderlich, dass sich viele Hausbesitzer fürdie autarke Alternative einer Photovoltaikanlage entscheiden. Der Solarstrom vomDach ist nicht nur kostengünstiger als der Strombezug vom Netz, sondernunterliegt auch keinen gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Schwankungen."Besitzer einer Photovoltaikanlage sind bei einem bundesweiten Stromausfall aufder sicheren Seite - mit unserem Angebot bieten wir somit einen erheblichenMehrwert, der die Nachfrage weiter boomen lässt", so Lukas Linthout,Geschäftsführer der Voltpol GmbH. "Das macht uns nicht nur für unsere Kundenäußerst wertvoll, sondern auch zu einem attraktiven Arbeitgeber, bei dem keinEnde des Wachstums in Sicht ist und der Kundenstamm kontinuierlich zunimmt.""Unser Angebot umfasst das komplette Paket: von umfassender Beratung über diePlanung bis hin zur Lieferung und Montage hochwertiger PV-Anlagen - und dasalles zu fairen Preisen, denn Photovoltaik soll kein Prestigeobjekt sein", fügtsein Geschäftspartner Konstantin Tuludis hinzu. "Für diesen umfassenden Servicesuchen wir qualifizierte Mitarbeiter, die in einem zukunftssicheren MarktKarriere machen wollen." Bei der Voltpol GmbH haben Bewerber die Möglichkeit,Teil eines renommierten Unternehmens im Bereich Photovoltaikanlagen zu werden.Ihr Umsatz hat sich innerhalb eines Jahres verdreifacht, was sich in der hohenNachfrage widerspiegelt. Dem wollen sie nun mit neuen Fachkräften, die das Teamerweitern, gerecht werden.Die Photovoltaikbranche als Arbeitsplatz mit ZukunftsperspektiveDie Voltpol GmbH legt großen Wert auf einen kundenorientierten Service: Beiihnen steht die Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage im Vordergrund, um dieEnergiekosten tatsächlich zu optimieren - im Gegensatz zu vielen anderenAnbietern, die Photovoltaik viel mehr als Luxusprodukt vermarkten, ohne denwirklichen Nutzen im Blick zu haben. Um ihren Kunden weiter entgegenzukommen,