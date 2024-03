Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Mit großer Motivation, Mut und Entschlossenheit gingen zweiSchüler ihren Traum vom eigenen E-Commerce-Business an und mussten schnellfeststellen, dass in der Branche ohne entsprechendes Know-how keine Erfolge zuverzeichnen sind. Statt aufzugeben, wandten sie sich an Emre Girkin und CanÖzkan von der Ecomunlimited GmbH und diese Entscheidung machte sich schnellbezahlt: Mithilfe der E-Commerce-Experten konnten sie innerhalb weniger Monateein erfolgreiches Business aufbauen und auf fünfstellige Umsätze skalieren. Indiesem Artikel verraten Emre Girkin und Can Özkan, welche Fehler ihre Kundengemacht haben, was sie in ihrem Coaching lernen konnten und welche großartigenErfolge sie heute damit erzielen.Der E-Commerce boomt, denn das Onlineshopping ist für viele Menschen längst zumfesten Bestandteil des Alltags geworden. So tauchen auch immer mehr Onlineshopsam Markt auf, die sich ihre Anteile am großen Erfolg sichern wollen. Geschichtenvon Händlern, die mit Dropshipping quasi über Nacht zu erfolgreichenE-Commerce-Unternehmern wurden, häufen sich. Was so einfach aussieht, wird inder Praxis jedoch schnell zur großen Herausforderung, wenn das nötige Know-howfehlt. Diese Erfahrung haben auch zwei Schüler gemacht, die sich mit ihremeigenen Onlineshop den Traum von Unabhängigkeit und finanzieller Freiheiterfüllen wollten. Zwei Jahre lang haben sie mithilfe diverser NebenjobsStartkapital zusammengespart, um schließlich ihren ersten eigenen Onlineshoperöffnen zu können - verkaufen konnten sie dort jedoch nichts. "Damals hattenwir gar keine Ahnung von E-Commerce und eine falsche Erwartungshaltung. Wirwussten nicht, warum es nicht funktioniert - aber wir haben gemerkt, dass wirallein nicht weiterkommen", berichten die beiden über ihre damalige Situation.Nachdem auch ein kleines Einstiegscoaching sowie die Inhalte zahlreicher Videosund Tutorials nichts an der Situation ändern konnten, beschlossen die Gründer,sich Geld zu leihen, um ein Coaching bei Emre Girkin und Can Özkan von derEcomunlimited GmbH zu buchen. Weil die YouTube-Videos der E-Commerce-Expertenihnen bereits im Vorfeld einen enormen Mehrwert bieten konnten, hatten diebeiden keinen Zweifel daran, dass ihre Investition ihnen zum lang ersehntenDurchbruch verhelfen würde. Als Betreiber mehrerer eigener Onlineshops mitUmsätzen in Millionenhöhe verfügen Emre Girkin und Can Özkan über eine großeExpertise und viel Erfahrung in der Branche, die sie mit der Ecomunlimited GmbH