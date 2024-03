VANCOUVER, BC, 25. März 2024 / IRW-Press / – LiTHOS Group Ltd. („LiTHOS“ oder das „Unternehmen“) (CBOE CA: LITS) (OTCQB: LITSF) (FWB: YU8) (WKN: A3ES4Q) freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Herstellung einer modularen AcQUA-Demonstrationsfeldeinheit begonnen hat. Die Werksabnahmeprüfung für den Aufbau des AcQUA-Systems soll in vier (4) Monaten ab heute stattfinden, was diesen Meilenstein für Juli dieses Jahres ansetzt. Sobald das modulare AcQUA-System die Werksabnahmeprüfung besteht, wird es sofort vor Ort für Abnahmetests eingesetzt, was eine Betriebsleistungsprüfung von 1500 Stunden (etwa ~2,5 Monate) pro Kunde erfordert.