Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Viele IT- und Softwareunternehmen kennen dieses Problem:Kundenanfragen wanken mit den aktuellen Marktschwankungen und trotzFachkenntnissen gestaltet sich der Verkauf ihrer erklärungsbedürftigen Produkteund Dienstleistungen oft schwierig. Georg Schwienbacher, Gründer vonSchwienbacher Consulting, hat als Projektmanager für einenSoftware-Dienstleister selbst diese Herausforderung erlebt. Heute bietet erseinen Kunden die Unterstützung an, die er selbst früher gebraucht hätte. Wiegenau sein Angebot aussieht und was ihn von anderen Anbietern unterscheidet,erfahren Sie hier.Schwankende Umsätze, keine planbare Neukundengewinnung und die Sommerflautebereits in Sicht - für viele IT- und Softwareunternehmen ist das der Beginneiner Abwärtsspirale, aus der sie nicht mehr von selbst herauskommen. Trotzihrer Fachkenntnisse und innovativen Produkte haben viele Schwierigkeiten, einnachhaltiges Wachstum zu realisieren. Dennoch zögern einige dieser Unternehmen,professionelle Unterstützung in den Bereichen Vertrieb und Prozessoptimierung inAnspruch zu nehmen, aus Angst, dass die Beratung zu theoretisch sei. EinigeUnternehmer fühlen sich auch schlicht überlastet und denken, sie haben keineZeit für eine umfassende Beratung. "In der Vergangenheit haben möglicherweiseeinige Unternehmen ohne ausgeprägtes Marketing und Vertrieb funktioniert, dochder Markt hat sich gewandelt", warnt Georg Schwienbacher, Gründer vonSchwienbacher Consulting. "Es ist wichtig zu erkennen, dass IT- undSoftwareunternehmen heute professionelle Hilfe benötigen, um den verändertenMarktbedingungen erfolgreich zu begegnen.""Mit unserer Erfahrung im Softwarebereich bieten wir keine Insellösungen an,sondern berücksichtigen die gesamte Unternehmensstruktur - und nehmen unserenKunden damit eine weitere Sorge ab", fügt der Software-Experte hinzu. "Durchunsere praxisorientierte Beratung erzielen wir maßgeschneiderte und effektiveErgebnisse, die individuelle Bedürfnisse ganzheitlich ansprechen." SchwienbacherConsulting ist spezialisiert auf die Unterstützung von Software- undIT-Unternehmen im DACH-Raum, die vor der Herausforderung stehen, miterklärungsbedürftigen Produkten oder Dienstleistungen planbar zu wachsen, ohnedabei ihre Unternehmensidentität zu verlieren. Diese Unternehmen, mittypischerweise zehn bis 200 Mitarbeitern, sind häufig inhabergeführt und vontechnischen Gründern oder Informatikern geleitet, die jedoch keine erfahrenenVertriebsprofis sind. Durch die Zusammenarbeit mit Schwienbacher Consultingwerden diese Unternehmen unabhängig von Marktschwankungen und können ihre Kundengezielt auswählen, anstatt händeringend nach jeder Anfrage zu suchen.