CHANGZHOU, China, 25. März 2024 /PRNewswire/ - - Trina Solar, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten PV- und Energiespeicherlösungen, hat bekannt gegeben, dass seine Module des Typs n-, einschließlich der Module der Serie Vertex N 720W, Vertex N 625W und Vertex S+, von UL Solutions die Zertifizierung des Kohlenstoffbilanz of Products erhalten haben. Dies ist eine Bestätigung und Validierung ihres Engagements für eine nachhaltige Praxis. Die Auszeichnung wurde am 4. März in Changzhou, Provinz Jiangsu, feierlich verliehen.

Die Erteilung der Zertifizierung folgt den Anforderungen der ISO 14067 und der Ökobilanz-Methodik und schätzt die gesamten Kohlenstoffemissionen des Produktlebenszyklus von der Wiege bis zur Bahre, einschließlich Energiemanagement, Lebenszyklusanalyse, Materialeinsatz und Lieferkettenmanagement.