NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan sieht die Rally an den Aktienmärkten nur in geringem Maße durch die Gewinnentwicklung der Unternehmen untermauert. Die Zentralbanken würden zwar in der zweiten Jahreshälfte einige Leitzinssenkungen vornehmen und so die Börsen stützen, schrieben die Experten um den Analysten Mislav Matejka in einer am Montag vorliegenden Studie. Aber "um die aktuellen Aktienbewertungen zu rechtfertigen, muss es auch zumindest gewisse Gewinnsteigerungen geben".

Der Großteil der globalen Kursgewinne in diesem Jahr und auch in den letzten 18 Monaten basiert Matejka zufolge auf Bewertungszuwächsen. So seien in den vergangenen anderthalb Jahren die Gewinnprognosen mit Blick auf ein Jahr gegenüber den Tiefstständen nur um sieben Prozent gestiegen, während das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Weltindex MSCI World um fast 30 Prozent in die Höhe geschnellt sei.