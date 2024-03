„The winner takes it all. The loser's standing small.“ Frei übersetzt: Der Gewinner bekommt alles, die Verlierer werden zu kleinen Randfiguren, heißt es in einem ABBA-Song aus dem Jahr 1980. Zwar bezog er sich auf Beziehungen und ist bereits 44 Jahre alt, besitzt aber heute noch – auch auf die Wirtschaft und Börse bezogen – seine Gültigkeit.

Denken wir nur an den deutschen Lebensmitteleinzelhandel. 2022 teilten sich die Edeka-Gruppe (Marktanteil: 25,3 Prozent), die REWE-Gruppe (Marktanteil: 21,2 Prozent), die Schwarz-Gruppe (Marktanteil: 18,3 Prozent) und die Aldi-Gruppe (Marktanteil: 11,2 Prozent) den Großteil des in der Branche möglichen Umsatzes untereinander auf. Diese hohe Marktkonzentration entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte und ist das Ergebnis von Wettbewerbsvorteilen, die sich am Markt durchgesetzt haben.