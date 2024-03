Als führender Spieleverlag in Taiwan betreibt HAPPYTUK Niederlassungen auf dem chinesischen Festland, in Hongkong SAR, Korea, Japan, Thailand und darüber hinaus. Seit seiner Gründung im Jahr 2012 hat HAPPYTUK sein Geschäft über das Veröffentlichen hinaus auf den Betrieb, das Marketing und die Entwicklung von Spielen ausgeweitet und damit seine umfassenden Fähigkeiten in der Spielebranche unter Beweis gestellt. Es ist Eigentümer von mangtot5, einem auf Spiele spezialisierten Portal mit über 4 Millionen Mitgliedern und damit der größten Mitgliederbasis in Taiwan. Darüber hinaus bietet es die größte Anzahl von Spieletiteln unter den Verlagen in Taiwan.

ONE Store wird seine Plattform und sein Entwickler-Ökosystem zur Verfügung stellen, während HAPPYTUK den Betrieb der Plattform und das Marketing übernimmt. Beide Unternehmen werden bei der Beschaffung von Spielinhalten in Taiwan zusammenarbeiten. ONE Store plant, auf der Grundlage dieser Vereinbarung bis Ende dieses Jahres einen alternativen App-Markt in Taiwan zu eröffnen.

Nach dem Start des ONE Stores und des HAPPYTUK App-Marktes können Entwickler sofort ihre Dienste sowohl auf dem koreanischen als auch auf dem taiwanesischen Markt anbieten, indem sie in den ONE Store einsteigen. Beide Unternehmen wollen Entwickler mit verschiedenen Werbeaktivitäten unterstützen und eine nahtlose Bereitstellung von Dienstleistungen durch die Integration mehrerer Zahlungsoptionen in Taiwan gewährleisten.

Der ONE Store, der sich über seine Position als führender App-Markt im Inland hinaus auf den globalen Markt ausdehnt, beschleunigt diesen Prozess, indem er einen strategischen Partner nach dem anderen gewinnt. Im vergangenen Monat hat ONE Store eine Kooperationsvereinbarung mit Digital Turbine (Nasdaq: APPS), ein globales Unternehmen für mobile Plattformen, das eine Gesamtinvestition von 50 Mio. USD erhalten hat. Zuvor hatte ONE Store im Oktober letzten Jahres 20 Mrd. KRW von Krafton und im Jahr 2021 15 Mio. USD von Microsoft (Nasdaq: MSFT) und Deutsche Telekom Capital Partners (DTCP). Diese strategischen Partnerschaften ebnen den Weg für die ehrgeizige globale Expansion von ONE Store.

ONE Store plant, sich Blockbuster-Spiele zu sichern und seine globale Expansion auf der Grundlage einer erfolgreichen Mittelbeschaffung zu beschleunigen. Darüber hinaus hat ONE Store den Ausbau des Auslandsgeschäfts vorangetrieben und profitiert dabei von dem weltweiten Rückenwind, den die Bemühungen um einen fairen Wettbewerb mit sich bringen, wie z. B. die verpflichtende Einführung unabhängiger App-Märkte (Digital Markets Act), die derzeit auf globalen Märkten wie Europa und den USA umgesetzt wird.

„Wir freuen uns, mit HAPPYTUK, Taiwans führendem Verlag, den Einstieg in den asiatischen Markt zu wagen. Mit dieser Vereinbarung möchte ONE Store in diesem Jahr den Startschuss für die Ausweitung unseres Geschäfts in Übersee geben und sich zu einem der einflussreichsten globalen App-Märkte entwickeln", so Peter Chun, CEO von ONE Store.

„Wir freuen uns, unseren Kunden den ONE Store, einen der führenden App-Stores in Korea, anbieten zu können. Wir freuen uns auf eine Vielzahl von Spielen, die wir in Zukunft anbieten werden", so Ryan Yang, CEO von HAPPYTUK.

Informationen zu ONE Store

ONE Store ist Koreas führender App-Markt und bietet eine breite Palette digitaler Inhalte wie Spiele, Apps und Multimedia-Inhalte. Aufbauend auf mehr als 10 Jahren erfolgreicher Erfahrung und Technologie im App-Markt, wagt ONE Store nun den Schritt auf den globalen Markt. Zu den Hauptaktionären von ONE Store gehören SK Square, Naver, Microsoft, Krafton, KT und LGU+.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2367216/ONE_Store_s_CEO_Peter_Chun_HAPPYTUK_s_CEO_Ryan_Yang_signing.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2335145/ONE_Store_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/one-store-und-happytuk-starten-gemeinsam-einen-alternativen-app-markt-in-taiwan-302098049.html