Jelenew ist eine Sportmarke, die speziell für Frauen entwickelt wurde und Leistung und Ästhetik neu definiert. Jelenew wurde von der Olympiamedaillengewinnerin und ehemaligen Weltmeisterin im Radsport, Marion Clignet, mitbegründet und wird von Christelle Kocher, die über umfangreiche Erfahrung in der Haute Couture verfügt, unterstützt. Das Ziel von Jelenew ist es, schützende Sportbekleidung und -ausrüstung der nächsten Generation für moderne Frauen auf den Markt zu bringen. Das Jelenew-Designteam, das über umfangreiche Erfahrungen mit Haute-Couture-Techniken verfügt, hat mit Hilfe der von Jelenew entwickelten CurveTec-Technologie Lösungen für Passformprobleme bei Bekleidung entwickelt. Diese Technik reduziert nicht nur die Reibung während der Bewegung, sondern sorgt auch für einen ausreichenden Muskelschutz und eine ausreichende Energiegewinnung. Darüber hinaus nutzt Jelenew kurvenförmige Zonierungstechniken, um die geeigneten technischen Stoffe für die verschiedenen Funktionsbereiche auszuwählen und ein intelligentes Klimatisierungssystem zu schaffen, das Temperatur- und Feuchtigkeitsprobleme löst. Jelenew vermeidet Reibung und Unbehagen in empfindlichen Bereichen durch erstklassige nahtlose Passformverfahren, reibungsfreie Flachnähte und wissenschaftliche Nahtanordnung. Mit ihrem Beitrag bringt Kocher die neuesten Designkonzepte und Erkenntnisse aus dem Bereich der Haute Couture zu Jelenew, indem sie ihr Talent im Bereich der Mode und des Sports integriert.

Jelenew lädt talentierte Kreativdirektoren von Top-Luxusmarken zur Zusammenarbeit ein, um mit einzigartigen Designideen die Aufmerksamkeit auf den Radsport zu lenken. Kocher ist ein Meister des Couture-Designs, der verschiedene Designtechniken und -elemente harmonisch miteinander verbindet. Die eleganten weißen Federhelme, die sie für Kanye West entwarf, haben die Popkultur geprägt, ihre Trikots im Klimt-Stil für den AC Mailand verleihen den Luxusmarken für Frauen einen einzigartigen Touch... Jelenew ist überzeugt, dass ihr Talent und ihr Wissen für eine innovative, vom Radrennsport inspirierte Kollektion entscheidend sind. Wie Thelma und Louise in dem Film Thelma & Louise kündigt diese Partnerschaft den Beginn einer Reise und eines neuen Kapitels für Haute Couture Rad- und Sportbekleidung an.

Die Zusammenarbeit von Kocher und Jelenew bringt die neuesten Designkonzepte und die neueste Technologie im Bereich der Haute Couture. Auch ihre Leidenschaft und Interpretation von Sportbekleidung bringt sie in Jelenew ein. Diese Sammlung ist inspiriert von der Autobiografie der Fliegerin Beryl Markham, West with the Night. Wie das Radfahren ist auch das Fliegen ein Erlebnis, das die Großartigkeit der Natur mit dem Nervenkitzel der Geschwindigkeit verbindet. Das Fahrrad inspirierte die Gebrüder Wright zur Erfindung des Flugzeugs, und heute gibt uns das Radfahren den Mut, die Welt durch Geschwindigkeit und Einsamkeit zu erleben. Jelenew glaubt, dass dieser Mut zur Entdeckung der Dreh- und Angelpunkt für Menschen ist, die ein Gleichgewicht mit ihrer äußeren Umgebung und ihren Beziehungen finden wollen.

Jelenew von Christelle Kocher hat sich von der Jagd nach Geschwindigkeit inspirieren lassen und bietet eine szenenübergreifende Erzählung, die den ästhetischen Ansprüchen der aktiven Frau von heute gerecht wird. Es handelt sich um ein Experiment in Sachen Sportbekleidung und ein abenteuerliches Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit, bei dem die Schönheit Afrikas, wie sie von Beryl Markham dargestellt wurde, im Mittelpunkt steht. Jelenew nutzt den Einfluss der Mode, um den Radsport ins Rampenlicht zu rücken und durch einzigartiges Design und Kreativität mehr Menschen für den Reiz des Radfahrens zu gewinnen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2354801/image_5023419_28658885.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2354802/image_5023419_28661167.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2354804/1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-haute-couture-direktorin-von-chanel-christelle-kocher-revolutioniert-die-sportmode-mit-haute-couture-konzepten-und--techniken-und-arbeitet-mit-jelenew-an-einer-kuratierten-kollektion-302098057.html