FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0820 US-Dollar. Das war etwas mehr als der am Freitagabend markierte dreiwöchige Tiefstand von 1,0802 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs vor dem Wochenende auf 1,0823 Dollar festgesetzt.

Der Wochenbeginn am Devisenmarkt verlief zunächst in ruhigen Bahnen. Im Euroraum wurden am Vormittag keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag nur Zahlen zum Häusermarkt an. Aus den Reihen der US-Zentralbank Federal Reserve äußern sich einige Vertreter./lfi/jsl/jha/

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 1,082USD auf Forex (25. März 2024, 12:29 Uhr) gehandelt.