Düsseldorf (ots) -



- In Deutschland wächst Baker Tillys Umsatz um 13,8 Prozent auf 219,5 Millionen

Euro. Die Mitarbeiterzahl steigt auf 1.500

- Weltweiter Umsatzanstieg um elf Prozent auf 5,2 Milliarden US-Dollar mit

43.000 Mitarbeitenden in 141 Ländern



Baker Tilly setzt seinen langjährigen Wachstumskurs auf nationaler wie

internationaler Ebene fort: In Deutschland steigerte die Beratungs- und

Prüfungsgesellschaft im vergangenen Jahr ihren Umsatz auf 219,5 Millionen Euro

(+13,8 %). Der weltweite Umsatz wächst um elf Prozent auf 5,2 Milliarden

US-Dollar. Baker Tilly festigt damit sowohl in den internationalen als auch den

nationalen MDP-Rankings seine Position in den Top Ten. An den zehn deutschen

Standorten sind nun 1.500 Mitarbeiter tätig - inkl. 40 neuer Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter, die durch die Integration der renommierten Regensburger

Steuerkanzlei WW+KN zu Baker Tilly gestoßen sind. Die globale Mitarbeiterzahl

stieg im vergangenen Jahr auf über 43.000 in 141 Ländern, in denen Baker Tilly

weltweit vertreten ist.









Die Grundlage für das nachhaltige Wachstum national wie international sind

sowohl Akquise und Ausbau bestehender Mandate als auch die strategische

Erweiterung des Service-Portfolios: "Darauf basierend können wir auch für das

abgelaufene Geschäftsjahr in Deutschland und weltweit erneut ein starkes

Wachstum vermelden. Ein besonderer Dank gilt all unseren Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern, die dieses hervorragende Ergebnis erst ermöglicht haben", sagt

Ralf Gröning, Managing Partner bei Baker Tilly: "Heute und in Zukunft spielt für

unser weiteres Wachstum in einem dynamischen Markt unsere internationale

Ausrichtung eine besondere Rolle. Unsere global einheitlichen Qualitätsstandards

und stabilen grenzüberschreitenden Prozesse bilden den perfekten Rahmen, um die

steigenden Anforderungen unserer Mandanten optimal zu erfüllen."



Wirtschaftsprüfung: Wachstumstreiber ESG, IFRS und CFO-Services



Der zunehmende Prüfungs- und Beratungsbedarf rund um das Thema Nachhaltigkeit

mit dem Schwerpunkt nicht finanzielle Berichterstattung erweist sich weiterhin

als Wachstumsfeld mit großem Potenzial für den Bereich Audit & Advisory.

Steigende Herausforderungen bei der Umsetzung bilanzieller und regulatorischer

Anforderungen erhöhen außerdem den Bedarf von Unternehmen der Finanzbranche, die

Baker Tilly erfolgreich mit seinen CFO-Services unterstützt.



Prof. Dr. Thomas Edenhofer, Managing Partner Audit & Advisory bei Baker Tilly,

fasst die A&A-Zukunftsstrategie zusammen: "Wir setzen weiterhin auf ein Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wachstum durch etablierte und neue Services - national wie internationalDie Grundlage für das nachhaltige Wachstum national wie international sindsowohl Akquise und Ausbau bestehender Mandate als auch die strategischeErweiterung des Service-Portfolios: "Darauf basierend können wir auch für dasabgelaufene Geschäftsjahr in Deutschland und weltweit erneut ein starkesWachstum vermelden. Ein besonderer Dank gilt all unseren Mitarbeiterinnen undMitarbeitern, die dieses hervorragende Ergebnis erst ermöglicht haben", sagtRalf Gröning, Managing Partner bei Baker Tilly: "Heute und in Zukunft spielt fürunser weiteres Wachstum in einem dynamischen Markt unsere internationaleAusrichtung eine besondere Rolle. Unsere global einheitlichen Qualitätsstandardsund stabilen grenzüberschreitenden Prozesse bilden den perfekten Rahmen, um diesteigenden Anforderungen unserer Mandanten optimal zu erfüllen."Wirtschaftsprüfung: Wachstumstreiber ESG, IFRS und CFO-ServicesDer zunehmende Prüfungs- und Beratungsbedarf rund um das Thema Nachhaltigkeitmit dem Schwerpunkt nicht finanzielle Berichterstattung erweist sich weiterhinals Wachstumsfeld mit großem Potenzial für den Bereich Audit & Advisory.Steigende Herausforderungen bei der Umsetzung bilanzieller und regulatorischerAnforderungen erhöhen außerdem den Bedarf von Unternehmen der Finanzbranche, dieBaker Tilly erfolgreich mit seinen CFO-Services unterstützt.Prof. Dr. Thomas Edenhofer, Managing Partner Audit & Advisory bei Baker Tilly,fasst die A&A-Zukunftsstrategie zusammen: "Wir setzen weiterhin auf ein