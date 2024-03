Regierungssprecher äußert 'Grundsympathie' für Infrastrukturfonds In der Debatte über einen Infrastrukturfonds hat Regierungssprecher Steffen Hebestreit "Grundsympathie" für einen entsprechenden Vorstoß von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) geäußert. Hebestreit sprach am Montag in Berlin vom Beginn einer …