Bruchsal (ots) - IT-Unternehmen müssen sich zunehmend damit auseinandersetzen,wie sie ihren Vertrieb gestalten, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben. Diemeisten Firmen stellt dies jedoch vor Herausforderungen. Maximilian Feldengutund Luca Seitner von der MEDIALIFT GmbH stehen den Unternehmen beratend zurSeite und bringen deren Vertrieb und Marketing auf Vordermann. In diesem Artikelerfahren Sie, warum Termine im Vertrieb von zentraler Bedeutung sind, welcheRolle effizientes Tracking für den Erfolg spielt und wie sich das Mindset aufden Verkaufsprozess auswirkt.In der Vergangenheit war es für IT-Unternehmen ausreichend, wenn sie ihreProdukte auf Fachmessen vorgestellt haben, um erfolgreich zu sein. DerWettbewerb war überschaubar, sodass sich die Kunden auf die Suche nach einemAnbieter gemacht haben, nicht umgekehrt. Doch diese Zeiten sind vorbei. VieleStart-ups haben das Potenzial der Branche erkannt und drängen aggressiv auf denMarkt. Im Gegensatz zu traditionellen Unternehmen setzen sie auf effektiveMarketing- und Vertriebsstrategien, um Bekanntheit und damit Kunden zu erlangen- Methoden, mit denen sich die meisten IT-Firmen noch nie auseinandersetzenmussten. "In den IT-Unternehmen arbeiten überwiegend Programmierer. Das sindbrillante Menschen, die Lösungen für spezifische Probleme entwickeln - aber vonMarketing oder Vertrieb verstehen sie oft nur sehr wenig", bestätigt MaximilianFeldengut, Geschäftsführer der MEDIALIFT GmbH."Das darf aber nicht dazu führen, dass sie in diesen Bereichen weiterhin aufveraltete Methoden setzen. Der Konkurrenzkampf wird härter, und wer sich jetztnicht mit Werbe- und Verkaufsstrategien beschäftigt, wird langfristig denAnschluss verlieren", fügt sein Geschäftspartner Luca Seitner hinzu. Die beidenExperten sehen sich als externe Marketing- und Vertriebsabteilung fürtraditionelle IT-Unternehmen. Dabei setzen sie auf individuelle Lösungen,weshalb jede Zusammenarbeit mit einer zwei- bis vierwöchigen Vorbereitungsphasebeginnt. In dieser wollen die Experten der MEDIALIFT GmbH ganz genauanalysieren, wer die Zielgruppe ihrer Kunden ist, um anschließend jeglichenContent exakt auf diese zuschneiden zu können. Doch nicht nur das Marketing,auch der Vertrieb bedarf in der Regel eine Überarbeitung. Welche Strategiendabei entscheidend sind, haben Maximilian Feldengut und Luca Seitner imFolgenden zusammengefasst.Strategie 1: Vertriebsprozesse optimal strukturierenStruktur gibt Sicherheit - deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dasssämtliche Vertriebsprozesse einem festgelegten Ablauf folgen. Konkret geht es