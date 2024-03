Seite 2 ► Seite 1 von 2

Salzburg (ots) - Mehr Sichtbarkeit, mehr Planbarkeit, mehr Vertrauen: All daskönnen Unternehmen durch ein strategisches Branding erreichen. Sebastian Kleinund Christoph Martin unterstützen Unternehmen dabei, sich durch ihrenAußenauftritt und ihrem Image von der Konkurrenz abzuheben. Wie sie ihre KundenSchritt für Schritt als Marktführer positionieren und welche herausragendenErgebnisse ihre Beratung ermöglicht, verraten sie hier.Einzigartigkeit und Vertrauen - das Rezept, um heutzutage im Bereich derKundengewinnung zu glänzen. Als Unternehmen ist es essenziell, sich von derKonkurrenz abzuheben, um die Kunden von der eigenen Expertise und denPremium-Dienstleistungen zu überzeugen. Viel zu oft verlassen sich Betriebejedoch auf einen digitalen Auftritt, der ihrer Message nicht gerecht wird. Damitverschwenden sie Zeit und Ressourcen - und nehmen in Kauf, dass die Kunden zurKonkurrenz ziehen. "Ein aussagekräftiges Branding ist die ultimativeWerbetrommel für jedes Unternehmen. Wer hier nicht auf Vorlagen setzt, sondernauf einzigartige Weise seine Message nach außen bringt, zieht nicht nurzahlreiche Kunden an, sondern kann auch den Fachkräftemangel innerhalb desBetriebs besiegen. Gleichzeitig wird das Unternehmenswachstum deutlichplanbarer, wenn mit regelmäßigen Kundenabschlüssen über die Websitebeziehungsweise Onlinekanäle gerechnet werden kann", erklärt Sebastian Klein,Geschäftsführer von Martin&Klein. "Jetzt ist die beste Zeit, um sein Brandingauf Vordermann zu bringen. Unternehmen, die jetzt zögern, laufen Gefahr, von derKonkurrenz in naher Zukunft abgehängt zu werden.""Entscheiden sich Unternehmen jedoch dafür, ihren Außenauftritt zutransformieren, dürfen sie sich auf sofortiges Vertrauen seitens der Kunden,mehr Umsatz und deutlich mehr Expertenstatus freuen", versichert ChristophMartin, ebenfalls Geschäftsführer von Martin und Klein. Die Unternehmer habensich gemeinsam darauf spezialisiert, das Branding und Image ihrer Kunden zurevolutionieren. Gemeinsam mit ihrem Team betreuen sie in erster LinieHandwerks-, Industrie- und Coaching-Unternehmen und helfen ihnen dabei, sichgezielt und professionell der eigenen Zielgruppe zu präsentieren. "Wir setzendabei auf Bedürfnisanalysen, um die Anforderungen der Kunden- undBewerbergruppen vollständig zu verstehen", erklärt Sebastian Klein. "Erst dannschaffen wir für unsere Kunden ein maßgeschneidertes Branding, das ansprechendeDesigns mit einer unschlagbaren Vertrauensbasis verbindet." Die Unternehmer sindüberzeugt, dass es heutzutage nur eines gibt, das tatsächlich zur Stärkung dereigenen Marke führt - und zwar Vertrauen. "Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden