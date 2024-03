COLUMBUS, Ohio, 25. März 2024 /PRNewswire/ -- CAS, eine auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisierte Abteilung der American Chemical Society, ist stolz, die 2024 CAS Future Leaders bekannt zu geben. Diese außergewöhnlichen Nachwuchswissenschaftler wurden aus einem großen Pool von Kandidaten aus aller Welt ausgewählt, die sich um einen Platz in dem Programm beworben hatten, das als eine der besten Lernerfahrungen für Führungskräfte in der Welt der Wissenschaft gilt.

Die für das Jahr 2024 ausgewählten Kandidaten stammen aus 13 Ländern, arbeiten an 33 Graduierten- oder Postdoktorandenprogrammen und sind auf wissenschaftliche Disziplinen spezialisiert, die von computergestütztem Wirkstoffdesign über Atmosphären- und Umweltchemie bis hin zu nachhaltigen Polymeren und Krebsdiagnostik reichen.

„CAS Future Leaders bietet Nachwuchswissenschaftlern die Möglichkeit, an Seminaren zum Thema Führung und Storytelling teilzunehmen, von Vordenkern aus der Industrie zu lernen, wie sie ihre Ideen wirkungsvoll präsentieren können, sich am wissenschaftlichen Diskurs zu beteiligen und Kontakte zu gleichrangigen Wissenschaftlern aus der ganzen Welt zu knüpfen", so Peter Carlton, Leiter des CAS Future Leaders Programms.

Die Teilnehmer des Programms, das im August stattfinden wird, werden auch einen Blick hinter die Kulissen werfen und erfahren, wie das CAS die Wissenschaft in der Welt verbindet. Sie werden ihre Forschungsergebnisse auf der ACS Herbsttagung 2024 in Denver, Colorado, vorstellen und erhalten außerdem eine dreijährige ACS-Mitgliedschaft.

Die CAS 2024 Future Leaders:

Aziz Abu-Saleh, University of Windsor, Kanada

Noah Bartfield, Yale University, Vereinigte Staaten

Michelle Brann, Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, Vereinigte Staaten

Rosemary L. Calabro, U.S. Army DEVCOM Armaments Center und United States Military Academy, Vereinigte Staaten

Xiangkun (Elvis) Cao, Massachusetts Institute of Technology, Vereinigte Staaten

Áine Coogan, Trinity College Dublin, Irland

Chiara Deriu, Politecnico di Torino, Italien

Madison Elaine Edwards, Texas A&M University, Vereinigte Staaten

Olga Eremina, University of Southern California, Vereinigte Staaten

Inès Forrest, Scripps Research Institute, Vereinigte Staaten