US-Anleihen starten stabil in die Woche US-Staatsanleihen sind am Montag weitgehend stabil in die Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn geringfügig auf 110,70 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug ähnlich …