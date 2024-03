Bonn (ots) - Europa's grootste onafhankelijke aanbieder van koeriers- en

expresdiensten blijft groeien: op 2 april 2024 gaat GO! van start in Nederland.



- Van binnenlandse en expreszendingen tot directe ritten: GO! bezorgt nu ook

binnen Nederland en vanuit Nederland wereldwijd.





- Het nieuwe bedrijf GO! Express & Logistics Netherlands B.V. opereert vanuitNieuw-Vennep (AMS) en Veenendaal (QAR).- Dankzij GO!'s snelle en flexibele diensten van topkwaliteit is nu ook inNederland hoogwaardige logistiek beschikbaar.Het distributienetwerk van GO! Express & Logistics groeit: op 2 april 2024 gaatde nieuwe dochteronderneming van GO! van start in Nederland. Met de twee nieuwevestigingen in Nieuw-Vennep (AMS) en Veenendaal (QAR) komt GO! tegemoet aan dewensen van klanten en breidt het zijn premiumdienstverlening uit binnen het hartvan Europa.Christopher Biggs (53), afkomstig uit Groot-Brittannië en al vijfjaar woonachtig in Nederland, is de managing director van GO!. Met 27 jaarervaring in de KEP-sector, waarin hij opklom van koerier tot filiaalmanager, zalBiggs nu leiding geven aan de dochteronderneming van GO!. Hij wordt ondersteunddoor een tienkoppig team met tientallen jaren aan KEP-ervaring.In het 40ste jubileumjaar zet GO! zijn uitbreiding voort. "Ook in ons 40stejubileumjaar blijven we volledig gericht op groei en zijn we onvermoeibaar,"zegt Martina Baerecke, managing director van het hoofdkantoor in Bonn."Nederland is een economisch sterk land in het hart van Europa, met Rotterdamals de grootste haven van Europa. Onze aanwezigheid in Nederland versterkt onsdistributienetwerk en biedt voordelen voor onze klanten. Deze uitbreidingversterkt onze positie op de KEP-markt en vergroot onze onafhankelijkheid,"aldus Baerecke.Ook in het boekjaar 2023 kon GO! een aanzienlijke groei realiseren, met meer dan10 miljoen zendingen via het eigen distributienetwerk. Met eenafleverperformance van 99,43% en een schadepercentage van 0,02%, blijft GO! eenkwaliteitsleider in de markt. Door uit te breiden naar Nederland, voldoet GO!aan de vraag van klanten die ook daar willen profiteren van ons hoogwaardigeserviceniveau voor hun logistieke behoeften."Onze Nederlandse medewerkers zijn erg enthousiast en kijken ernaar uit om bijGO! te beginnen. We hebben uitgebreide trainingsprogramma's geïmplementeerd omonze toonaangevende services in de koeriers- en expresdiensten meteen inpraktijk te brengen en te verankeren in het team.," aldus Christopher Biggs. De