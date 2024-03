ROUNDUP Wissing will nachhaltige Lösung zur Finanzierung der Infrastruktur Bundesverkehrsminister Volker Wissing will angesichts eines steigenden Investitionsbedarfs eine nachhaltige Lösung für den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur in Deutschland. Der FDP-Politiker sprach am Montag in Berlin von der Notwendigkeit …