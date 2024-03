Bonn (ots) - Europas größter konzernunabhängiger Anbieter von Kurier- und

Expressdienstleistungen wächst weiter: Zum 1. April 2024 startet GO! in den

Niederlanden.



- Von Domestik über Express bis zu Direktfahrten: GO! liefert nun auch in und

aus den Niederlanden in alle Welt

- Die neue GO! Express & Logistics Netherlands B.V. operiert aus Nieuw-Vennep

(Amsterdam) und Veenendaal (Arnheim)

- So ist für die Niederlande mit dem schnellen und flexiblen Produktportfolio

von GO! Logistik in Premiumqualität verfügbar







GO! Landesgesellschaft in den Niederlanden. Mit den zwei neuen niederländischen

Standorten in Nieuw-Vennep (Amsterdam-AMS) und Veenendaal (Arnheim-QAR) geht GO!

auf die Kundenwünsche ein und erweitert seine Premiumdienstleistungen im Herzen

Europas.



Geschäftsführer der GO! Express & Logistics Netherlands B.V. ist Christopher

Biggs (53 Jahre). Der erfahrene KEP-Manager ist gebürtiger Brite und lebt seit

fünf Jahren in den Niederlanden. Nach 27 Jahren bei einem großen Unternehmen aus

der KEP-Branche, wo er sich vom Kurierfahrer zum Niederlassungsleiter

hocharbeitete, startet Biggs jetzt als Geschäftsführer der GO!

Landesgesellschaft durch. Unterstützt wird Biggs von seinem zehnköpfigen Team,

das auf mehrere Jahrzehnte KEP-Erfahrung zurückgreifen kann.



Im 40. Jubiläumsjahr: Expansion GO! West



"Wir sind auch in unserem 40.ten Jubiläumsjahr voll auf Expansionskurs und nicht

aufzuhalten", sagt Martina Baerecke, Geschäftsführerin der Bonner Zentrale. "Die

Niederlande sind ein wirtschaftsstarkes Land im Herzen Europas und verfügen mit

Rotterdam über den größten Hafen Europas. Unser Engagement in den Niederlanden

komplettiert unser Angebot - ganz zum Vorteil unserer Kunden. Diese Expansion

stärkt unsere Geschäftsposition im KEP-Markt und steigert unsere

Unabhängigkeit", ist Martina Baerecke überzeugt.



GO!ranje boven - GO! wächst in den Niederlanden weiter



Auch im Geschäftsjahr 2023 konnte GO! Express & Logistics erneut ein klares

Wachstum verzeichnen. Das Partnernetzwerk transportierte mehr als 10 Millionen

Sendungen. Die Qualitätsperformance des Netzwerks ist dabei ungeschlagen: 99,43

Prozent Zustellquote bei gleichzeitig minimaler Schadensquote von 0,02 Prozent.

Mit dem Netzwerkausbau und der eigenen Landesgesellschaft in den Niederlanden

trägt GO! den Kundenwünschen Rechnung, die dieses Leistungsniveau auch für ihren

Logistik-Bedarf in den Niederlanden einsetzen möchten.



"Unsere Mitarbeitenden in den Niederlanden sind hoch motiviert und freuen sich,

endlich für GO! loslegen zu können. Um unsere Premium-Services als

