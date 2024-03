Das in Großbritannien ansässige Team von MarshBerry, das bis zur Übernahme durch MarshBerry im Jahr 2023 unter dem Namen IMAS Corporate Finance bekannt war, veröffentlicht seit 2020 sowohl den Insurance Distribution Market Report - M&A Market Structure & Review als auch den Investment Sector Review. Diese Berichte sind auf dem britischen Markt einzigartig und nutzen proprietäre Daten und Technologien, um wichtige Erkenntnisse für Makler und Vermögensverwalter im Jahr 2024 zu liefern.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass es bei der Bereitstellung dieser hochmodernen Marktberichte nicht nur darum geht, der Konkurrenz voraus zu sein, sondern auch darum, unseren Kunden die Erkenntnisse zu vermitteln, die sie benötigen, um in einem sich schnell verändernden Umfeld fundierte Entscheidungen zu treffen", so John Wepler, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von MarshBerry. „Unser Engagement für die Bereitstellung umfassender, zeitnaher Marktinformationen ist ein Beleg für unser Streben nach Exzellenz und Kundenerfolg."

Jeder Bericht enthält eine Reihe von Informationen:

Markt-Highlights und Schlüsselbeobachtungen

2023 M &A Rückblick & Transaktionsanalyse

&A Rückblick & Transaktionsanalyse Bewertungseinblicke

Ausblick 2024 und darüber hinaus

„Auf der Grundlage von mehr als 20 Jahren Forschung beschreiben diese Berichte das anhaltend hohe Niveau der Branchenkonsolidierung und zeigen auf, was dies für die Branche bedeutet", so Olly Laughton-Scott, geschäftsführender Direktor von MarshBerry. „Als IMAS haben wir vielen Eigentümern zu einem hervorragenden Exit verholfen. Als MarshBerry verfügen wir nun über ein breiteres Leistungsspektrum und freuen uns darauf, mit Maklern und Vermögensverwaltern darüber zu diskutieren, wie wir sie bei der Erreichung ihrer Ziele am besten unterstützen können."

Wenn Sie Fragen dazu haben, wie MarshBerry Unternehmen in den USA oder in Europa dabei hilft, ihren Weg in die Zukunft zu gestalten, kontaktieren Sie uns bitte noch heute.

MarshBerry – Wir helfen unseren Kunden zu lernen, sich zu verbessern und Werte zu schaffen

MarshBerry wurde 1981 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Finanzberatungs- und Consulting-Dienstleistungen für die Versicherungsmakler- und Vermögensverwaltungsbranche, der seinen Kunden hilft, zu wachsen und ihre Geschäftsstrategien voranzutreiben. Mit Standorten in ganz Nordamerika und Europa umfasst die Marktsektorexpertise von MarshBerry Sach- und Unfallversicherungsvertreter und -makler, Unternehmen der betrieblichen Altersversorgung und Spezialvertriebe, Partner in den Bereichen Insurtech, Kapitalmärkte und Versicherungsträger sowie registrierte Anlageberater, Altersvorsorge- und Lebensversicherungsunternehmen. Kunden wählen MarshBerry als vertrauenswürdigen Berater für jede Phase der Unternehmensführung, um ihnen zu helfen, durch Finanzberatungslösungen (Investment Banking, Fusions- und Übernahmeberatung, Fremdkapital- und Kapitalbeschaffung, Unternehmensberatung), Wachstumsberatungslösungen (organisches Wachstum, Aggregation, Führung, Vertriebs- und Talentlösungen) sowie Marktintelligenz und Leistungsbenchmarking Werte aufzubauen, zu steigern und zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.MarshBerry.com.

