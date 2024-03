NEW YORK, 25. März 2024 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, ist stolz darauf, die Fortsetzung und Stärkung seiner Partnerschaft mit der National Breast Cancer Foundation, Inc. (NBCF) bekannt zu geben und die LILYSILK X NBCF Caring Collection einzuführen.

In seinem dritten Jahr der Partnerschaft bekräftigt LILYSILK sein Engagement für die NBCF-Mission Helping Women Now , indem es einen Teil seines Umsatzes für diesen Zweck spendet. Vom 1. März 2024 bis zum 30. Juni 2025 verpflichtet sich LILYSILK, 50 % der Bruttoeinzelhandelsumsätze aus der LILYSILK X NBCF Caring Collection an die NBCF zu spenden, um Menschen, die von Brustkrebs betroffen sind, durch Früherkennung, Aufklärung und Unterstützungsdienste zu helfen.