KWS Saat verkauft Maisgeschäft in Südamerika - Erlös für Schuldensenkung Der Saatguthersteller KWS Saat verkauft sein Maisgeschäft inklusive Lizenzen in Südamerika. Der Veräußerungspreis belaufe sich auf einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag, teilte der Konzern am späten Montagabend mit. Käufer ist das …