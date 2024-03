Seite 2 ► Seite 1 von 3

Vancouver, Bc, 25. März 2024 (ots/PRNewswire) - LiTHOS Group Ltd. ("LiTHOS" oderdas "Unternehmen") (CBOE CA: LITS) (OTCQB:LITSF) (FSE: YU8) (WKN: A3ES4Q) freutsich bekannt zu geben, dass sie mit der Herstellung einer modularenAcQUA(TM)-Feldeinheit im Demonstrationsmaßstab begonnen hat. DieAcQUA(TM)-Systembaugruppe soll in vier (4) Monaten ab heute im Werk abgenommenwerden, so dass dieser Meilenstein im Juli dieses Jahres erreicht wird. Sobalddas modulare AcQUA(TM)-System die Abnahmetests im Werk bestanden hat, wird essofort vor Ort für die Abnahmetests eingesetzt, die 1.500 Stunden (ca. 2,5Monate) für die Validierung der Betriebsleistung bei jedem Kunden erfordern.Scott Taylor, CEO von LiTHOS, erklärte: " Dieser Meilenstein ist das, worauf wirseit dem ersten Tag hingearbeitet haben. Angesichts der ausgereiften Lieferketteund der nachgewiesenen Leistung unserer zum Patent angemeldetenAcQUA(TM)-Elektrodruckmembrantechnologie war es unser Ziel, die Ergebnisse imLabormaßstab mit den Solen des Kunden zu demonstrieren und die Ergebnisse sofortin die Praxis umzusetzen. Als wir die Technologie kauften, erwarben wir aucheine robuste und bewährte Lieferkette im kommerziellen Maßstab. Wir sind auf dembesten Weg, im 4. Quartal 2024 Einnahmen zu erzielen. Weitere Einzelheitenwerden bekannt gegeben, sobald dies zulässig ist. "Informationen zu LiTHOSLithium gehört heute zu den weltweit am meisten nachgefragten Metallen, da dieehrgeizigen Elektrifizierungsbemühungen zur Begrenzung der CO2-Emissionenzugenommen haben. Diese weltweite Nachfrage wird durch die Einführung vonElektrofahrzeugen und die Installation von Hunderten von Gigawattintermittierender Solarstromerzeugungskapazität untermauert, die teilweiseBatteriespeicherlösungen erfordern.Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine nachhaltigeLithiumproduktion ohne den Einsatz von Verdunstungsteichen zu ermöglichen.AcQUA(TM) ist die zum Patent angemeldete Technologie von LiTHOS, die die gesamteWertschöpfungskette von der Konditionierung und Vorbehandlung von Rohsole überdie DLE-Phase bis hin zum Polieren und Reinigen von Lithium-Einsatzmaterial inBatteriequalität abdeckt. LiTHOS verfügt über zwei voll funktionsfähigeVerarbeitungsanlagen: ein 372 m² großes Labor in Denver, CO, und ein 5110 m²großer Komplex in Bessemer, AL.LiTHOS arbeitet im Rahmen von Verträgen mit mehreren strategischen Eigentümernvon Mineralressourcen und verarbeitet Solen aus den größten Salaren in Chile undArgentinien sowie aus dem Smackover-Reservoir im Südosten der Vereinigten