MAILAND, 26. März 2024 /PRNewswire/ -- ENGWE, ein führender Innovator in der Elektromobilitätsbranche, gibt mit Stolz die Einführung seines neuesten Produkts, des ENGWE P20 E-Bikes, bekannt. Diese Veröffentlichung ist ein wichtiger Meilenstein in der Mission von ENGWE, erschwingliche, effiziente und umweltfreundliche Transportlösungen für Kurzstrecken anzubieten.

Vorbestellungs-Special: Vom 25. März bis zum 7. April erhalten Kunden, die sich anmelden, einen bemerkenswerten Rabatt von 150 Euro, so dass der Endpreis des ENGWE P20 eike bei nur 1049 Euro liegt.

Praktischer Wert Geschenkbox: Während des Verkaufsstarts vom 8. bis 30. April erhalten alle Bestellungen des P20 E-Bikes eine spezielle Geschenkbox zum 10-jährigen Jubiläum im Wert von 199 $.

Die wichtigsten Merkmale des ENGWE P20 eike :

Exklusiver Algorithmus zur Drehmomenterfassung: Bietet sofortiges Ansprechen und ein sanftes Fahrgefühl mit 3-Gang-PAS.

Geringer Wartungsaufwand: Der Karbonriemen sorgt für einen wartungsfreien Betrieb bis zu 33.000 km und reduziert so den Bedarf an häufigen Wartungen.

Langlebige Batterie: Mit einer Ladung können bis zu 100 km zurückgelegt werden, so dass für 5 Tage Pendeln nur 2 Ladungen erforderlich sind. Das macht es perfekt für den täglichen Arbeitsweg, ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass der Strom ausgeht.

Fortschrittliche Technologie: Ausgestattet mit einem leistungsstarken 36V 250W Speichenmotor und einer 36V 9.6Ah Batterie, die für ein reibungsloses und zuverlässiges Fahrerlebnis sorgen.

Maximale Geschwindigkeit: Es erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 15,6 MPH (25KPH) und ermöglicht so ein schnelles und effizientes Pendeln.

Sicherheit geht vor: Ein integriertes Sicherheitsbeleuchtungssystem mit vorderen und hinteren Blinkern und Bremslichtern sorgt für bessere Sichtbarkeit auf der Straße.

Bequeme Tragbarkeit: Er lässt sich in nur 10 Sekunden mühelos zusammenklappen und wiegt nur 18,4 kg, sodass er in jeder Situation leicht zu tragen ist.

Wirksame Anti-Diebstahl-Funktion: Die Batteriesicherheitssperre sorgt für einen sicheren Betrieb.

"Mit dem ENGWE P20 E-Bike definieren wir das Konzept des städtischen Pendelns neu", so ein Sprecher von ENGWE. "Unser Engagement, das beste Fahrerlebnis zu einem erschwinglichen Preis zu bieten, unterstreicht unser Bestreben, den Menschen eine neue Art des Pendelns zu ermöglichen. Wir laden alle ein, sich uns auf diesem Weg in eine grünere, effizientere Zukunft anzuschließen".

Für weitere Informationen über die ENGWE Elektrofahrräder und um von den zeitlich begrenzten Sonderangeboten zu profitieren, besuchen Sie ENGWEs offizielle Website und melden Sie sich noch heute an.

