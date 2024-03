Paritätischer Gesamtverband stellt Bericht zu Armut in Deutschland vor Der Paritätische Wohlfahrtsverband stellt am Dienstag einen Bericht zur Armutsentwicklung in Deutschland vor. Der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands, Ulrich Schneider, will die Daten am Vormittag in Berlin vorlegen. Ein Fokus liegt dabei den …