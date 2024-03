Jedoch wohl gefolgt von einer erneuten Aufwärtsbewegung und Fortsetzung des Aufwärtstrends. Möglicherweise kommt es erst ab Ende April/Anfang Mai zu einer größeren Korrektur.

Am heutigen Dienstag steht noch vor Börsenbeginn das GfK-Konsumklima für April im Fokus, welches um 08:00 Uhr publiziert wird. Hier wird ein Wert von -27,9 Punkten, nach -29 Punkten zuvor erwartet. Am Nachmittag um 13:30 Uhr folgt in den USA dann der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter für Februar sowie um 13:55 Uhr die Redbook Einzelhandelsumsätze der Vorwoche. Um 15:00 Uhr steht in den USA dann das Verbrauchervertrauen Conference Board für März im Blick.