Am 17. Januar 2024 wurde das partielle Tief des Aktienkurses von SMA Solar bei 45,20 Euro markiert. In weiterer Folge endete die Abwärtssequenz und es bildete sich ein Boden aus. Am 29. Februar sorgte ein Kursgewinn von rund 15 Prozent für einen Sprung auf das Niveau einer neuen Seitwärtsrange mit der Unterstützung bei 51,60 Euro und dem Widerstand bei 61,75 Euro. Ein Durchbrechen der Range nach oben bis zur Barriere der vorgestellten Inline-Option bei 80,00 Euro scheint aus heutiger Sicht nicht sehr plausibel. Zudem muss dies bis zum finalen Bewertungstag am 21. Juni 2024 geschehen. Diese Überlegung erfolgt vor dem Hintergrund konstanter und geplanter Gewinne pro Aktie bis in das Jahr 2026. Diese Gewinne sind nicht in Stein gemeißelt und erfahren im Laufe der Zeit verschiedenste Anpassungen. Aktuell liegt der geplante Gewinn des Jahres 2026 um 25 Prozent unter jenem des Jahres 2023. Dadurch ist auch das erwartete KGV 2026 in Höhe von 11,29 zu erklären. In den Augen der Aktionäre ist SMA Solar kein Wachstumswert mehr. Vor diesem Hintergrund erscheint auch ein Absacken bis zur unteren Barriere bei 40,00 Euro aufgrund der günstigen Bewertung aus heutiger Sicht schwer vorstellbar.

SMA Solar Technology AG (Tageschart in Euro) Tendenz: