- Intrahealth bedient jetzt mehr öffentliche Gesundheitseinrichtungen in Ontario als jeder andere Anbieter von Software für elektronische Patientenakten (EHR). Intrahealth verfügt über eine aktive Pipeline an neuen Auftragsmöglichkeiten und erwartet in den kommenden Monaten eine Entscheidung über mehrere Ausschreibungen.

- Intrahealth freut sich, über eine kürzliche Kundenimplementierung bei Toronto Public Health zu berichten, einer Einrichtung des öffentlichen Gesundheitswesens, die für die Bereitstellung von öffentlichen Gesundheitsprogrammen und -diensten, die Durchsetzung öffentlicher Gesundheitsvorschriften und die Berichterstattung an das Toronto Board of Health zu Fragen der öffentlichen Gesundheit verantwortlich zeichnet.

- Seit der Übernahme durch HEALWELL zu Beginn dieses Jahres arbeitet Intrahealth an der nutzbringenden Einbindung der KI-Technologie von HEALWELL und plant neue Funktionen, wie z. B. KI-gestützte medizinische Co-Pilot-Funktionen, um Leistungserbringer bei der Verbesserung der betrieblichen Effizienz zu unterstützen.

TORONTO, ON, 26. März 2024 / IRW-Press / - HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein KI- und Datenwissenschaftsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf präventive Pflege gerichtet ist, freut sich, über aktuelle Entwicklungen bei seiner neu erworbenen Tochtergesellschaft Intrahealth Systems Limited („Intrahealth“) zu informieren, und möchte dabei insbesondere die erfolgreiche Implementierung von Intrahealths Profile-Plattform („Profile“) für elektronische Patientenakten („EHR“) bei Toronto Public Health („TPH“) hervorheben. TPH ist eine Einrichtung des öffentlichen Gesundheitswesens, die für die Bereitstellung von öffentlichen Gesundheitsprogrammen und -diensten, die Durchsetzung öffentlicher Gesundheitsvorschriften und die Berichterstattung an das Toronto Board of Health zu Fragen der öffentlichen Gesundheit verantwortlich zeichnet. Intrahealth steht kurz vor Abschluss der EHR-Implementierung bei TPH und das Programm dürfte in den nächsten Wochen in Betrieb gehen.