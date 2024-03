--------------------------------------------------------------

Dortmund (ots) - Die Continentale hat jetzt zwei wegweisende neue

Produktkonzepte zur Absicherung der Arbeitskraft für zwei attraktive Zielgruppen

eingeführt: das EinkommensvorsorgeConcept

(https://makler.continentale.de/einkommensvorsorge-concept) (EC) und das

BeamtenvorsorgeConcept (https://makler.continentale.de/beamtenvorsorge-concept)

(BC). Sie sind speziell auf die Bedürfnisse von körperlich Berufstätigen

beziehungsweise Beamten ausgerichtet.





Continentale EinkommensvorsorgeConcept - für körperlich BerufstätigeDas EC sichert erstmals Erwerbs- und Berufsunfähigkeit in einem Tarif ab. Dasheißt, der Versicherte erhält vollen Schutz im Fall der Erwerbsunfähigkeit (EU).Bei Berufsunfähigkeit (BU) erhält er bereits einen Teil der versicherten Rente.Continentale BeamtenvorsorgeConcept - Vorsorge passt sich der Laufbahn anDas BC ist eine echte Versicherung für die finanziellen Folgen einerDienstunfähigkeit (DU) mit zusätzlichem EU-Schutz. Bislang einzigartig in derBranche: Die DU-Rente passt sich an die individuelle Laufbahn des Beamten undseine bereits erworbenen Ansprüche für ein Ruhegehalt an. Schon Anwärter undBeamte auf Probe können sich mit dem BC absichern.Kombination aus Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsvorsorge in einem Tarif"Vor allem körperlich Tätige schließen aktuell häufig eineBerufsunfähigkeitsvorsorge mit einer viel zu niedrigen Rente ab. Oder siegreifen zu unzureichenden Alternativen als Kompromisslösung. Im schlimmsten Fallsorgen sie gar nicht vor", erläutert Continentale-Vorstandsmitglied Dr. MarcusKremer. Das will das Unternehmen jetzt mit dem EC - einer Kombination von EU-und BU-Schutz in einem Tarif - ändern.Gestaffelter SchutzWird der Kunde berufsunfähig, erhält er bereits einen Teil der versichertenRente. Sein EU-Schutz läuft dann beitragsfrei weiter. Dr. Kremer: "Mit diesemfinanziellen Polster kann der Kunde sich um seine Gesundheit kümmern, sein Lebenumorganisieren und sich beruflich neu orientieren." Falls der EC-Versichertevoll erwerbsunfähig wird, erhält er eine entsprechende höhere EU-Rente. Damitkann er dauerhaft seinen Lebensunterhalt finanzieren. Die Höhe der Renten legtder EC-Versicherte bei Abschluss des Vertrages fest. Dabei darf die BU-Rentezwischen 25 und 50 Prozent der vereinbarten EU-Rente liegen - bis maximal 1.000Euro monatlich.Vermittler und Kunde sparen ZeitAuch bislang war es möglich, eine höhere EU- und eine niedrigere BU-Rente