WIESBADEN (ots) - * 19 300 Tonnen des Stangengemüses wurden im Gesamtjahr 2023

eingeführt



* Erntemenge in Deutschland mit 111 900 Tonnen Spargel weiter auf relativ

niedrigem Niveau



Während der Spargelsaison kommt ein nicht unerheblicher Teil des hierzulande

verzehrten Spargels nicht von heimischen Feldern, sondern aus dem Ausland. 19

300 Tonnen des Stangengemüses wurden vergangenes Jahr nach Deutschland frisch

oder gekühlt importiert - gut 2 % weniger als 2022, wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt. Der überwiegende Teil (86 %) wurde von März bis

Juni eingeführt, wenn auch hierzulande die Landwirtinnen und Landwirte ihren

Spargel anbieten. Wichtigstes Herkunftsland war Griechenland mit einem Anteil

von 28 % an den Spargelimporten, gefolgt von Spanien mit 27 % sowie Italien mit

18 %, Mexiko mit 9 % und Peru mit 7 %. Vergleichsweise wenig Spargel wird aus

Deutschland exportiert: 2023 waren es 3 200 Tonnen.





Erntemenge 2023 auf niedrigem Niveau, Anbaufläche geht weiter zurückIn Deutschland wurden im vergangenen Jahr rund 111 900 Tonnen Spargel geerntet -das war knapp das Sechsfache der Spargelimporte. Die Erntemenge blieb damit nachdem starken Rückgang im Jahr 2022 gegenüber den Vorjahren auch 2023 aufvergleichsweise niedrigem Niveau (+1,4 % gegenüber 2022). Mit 22 800 Tonnenwurde 2023 der meiste Spargel in Niedersachsen geerntet, gefolgt von Brandenburgmit 22 200 Tonnen und Nordrhein-Westfalen mit 20 800 Tonnen.Eine Ursache für die vergleichsweise geringe Spargelernte dürfte der Rückgangder Anbaufläche sein. Auf 20 400 Hektar ertragsfähiger Anbaufläche wurdevergangenes Jahr Spargel angebaut, das waren gut 4 % weniger als im Jahr 2022.Geringer war die entsprechende Anbaufläche für Spargel zuletzt im Jahr 2014 mit20 100 Hektar. Trotz des Rückgangs war Spargel auch 2023 das Gemüse mit dergrößten Anbaufläche in Deutschland vor Speisezwiebeln (15 100 Hektar) undKarotten beziehungsweise Möhren (13 500 Hektar). Leicht zugenommen hat die reinökologisch bewirtschaftete ertragsfähige Anbaufläche für Spargel - und zwar um 3% gegenüber dem Vorjahr auf knapp 1 700 Hektar im Jahr 2023.Erzeugerpreise für Spargel im April am höchstenDen ersten Freilandspargel aus den wärmeren Regionen Deutschlands gibt esfrühestens im März, in der Regel aber im April. Dann ist er auch noch relativteuer. Im April 2023 waren die Erzeugerpreise für Spargel 34,6 % höher als imFolgemonat Mai. Im Vergleich zum April 2022 kostete er 9,9 % weniger, damalswaren die Erzeugerpreise auf dem höchsten Stand seit 2015.Methodische Hinweise:Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende WarenverkehrDeutschlands mit dem Ausland. Dargestellt werden die deutschen Exporte undImporte von Spargel auf Basis der Warennummer WA07092000 (Spargel, frisch odergekühlt).Beim Spargelanbau wird zwischen der gesamten Anbaufläche und der ertragsfähigenAnbaufläche unterschieden, da Spargel nicht wie andere Gemüsearten bereits imPflanz- beziehungsweise Aussaatjahr geerntet werden kann.Der Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte misst die Entwicklungder Verkaufspreise der Landwirtschaft (ohne Umsatzsteuer) in Deutschland undzeigt damit die Preisentwicklungen auf der ersten Wirtschaftsstufe.Erhebungsstichtag ist jeweils der 15. des Berichtsmonats.